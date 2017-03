Nintendo Switch: Das erwartet euch im neuen eShop

54 SHARES Facebook Twitter Google

Am 3. März steht die neue Nintendo-Konsole Nintendo Switch in den Händlerregalen. Und mit dieser Konsole könnt ihr natürlich auch auf den Nintendo eShop zugreifen.

Dort erwarten euch nicht nur Infos zu den Spielen, sondern ihr könnt euch wie gehabt auch Games kaufen und downloaden.

Was es sonst noch so im eShop zu entdecken gibt, seht ihr in diesem Video:

Das denken wir:

Im eShop ist einiges geboten. Ob Nintendo mit der Konkurrenz mithalten kann, werden wir aber erst im Laufe der nächsten Monate erfahren.