Quake ist zurÃ¼ck â€“ mit einer Closed Beta

Na, mal wieder Lust auf eine Runde Quake? Dann habe ich gute Nachrichten für euch: Seit wenigen Stunden kann man sich für die Closed Beta von Quake Champions anmelden.

In diesem Spiel dürft ihr euch auf klassische Arena-Action, Skill-Moves und Helden mit individuellen Spezialfähigkeiten freuen. Erscheinen soll das Spiel noch im Laufe des Jahres. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Also, wer keine Lust auf Warten hat und noch vor Release zocken möchte, der kann sich über diesen Link für die Closed Beta anmelden. Diese soll bereits in wenigen Wochen an den Start gehen.

Hier schon mal der Trailer zur Closed Beta, der zeigt, was euch erwartet:

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach.