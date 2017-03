Resident Evil Revelations erscheint in diesem Jahr fÃ¼r PS4 und Xbox One

Gute Nachrichten für alle Resi-Fans: Kürzlich wurde Resident Evil Revelations für PS4 und Xbox One angekündigt.

Bekannt ist, dass das Spiel im Herbst dieses Jahres in den Handel kommen soll und, dass es demnächst weitere Details geben soll.

Hier der offizielle Tweet zur Ankündigung:

Resident Evil Revelations is coming to PlayStation 4 and Xbox One physical and digital (NA and EU) Fall 2017! More information coming soon. pic.twitter.com/RnhFbk3xvE

— Resident Evil (@RE_Games) 13. März 2017