Seht euch hier das dreiteilige Making-of zu Zelda: Breath of the Wild an

Coole Sache: Nintendo hat kürzlich eine dreiteiliges Making-of zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Alle drei Videos findet ihr unter diesen Zeilen.

Wer schon immer wissen wollte, wie das Rollenspiel entstanden ist, der sollte sich die Clips auf keinen Fall entgehen lassen.

Das erste Video dreht sich um die Grundidee des Spiels. Im zweiten Clip erfahren wir mehr ĂĽber das “Open Air”-Konzept, während wir im dritten Making-of mehr ĂĽber die Story und die Charaktere in The Legend of Zelda: Breath of the Wild erfahren.

Das denken wir:

Zelda: Breath of the Wild ist einfach ein geniales Spiel. Und nun wissen wir auch, wie es entstanden ist.