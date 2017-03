Seht euch hier den abgefahrenen Teaser-Trailer zu “Deadpool 2” an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Deadpool meldet sich zurĂĽck – mit einem ziemlich abgefahrenen Teaser-Trailer, der in den USA vor „Logan – The Wolverine“ läuft.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Im neuen Teaser-Trailer zu “Deadpool 2” benötigt jemand dringend die Hilfe des Marvel-Helden, der es ziemlich verkackt – auf die abgedrehte Deadpool-Art versteht sich.

Erscheinen wird “Deadpool 2” leider erst 2018, aber der Teaser-Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Here you go:

Sobald es weitere Infos zu “Deadpool 2” gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

“Ich will keinen Ă„rger, ich mache ihn nur.”