Seht euch hier den Retro-Trailer zu Super Mario Odyssey an

Erinnert ihr euch noch an den Reveal-Trailer zu Super Mario Odyssey? Mit Sicherheit. Viele Fans fanden den Trailer zu GTA-mäßig. Was ziemlich ungewöhnlich ist, für ein Nintendo-Spiel.

Auf jeden Fall hat Nintendo nun eine Retro-Version dieses Trailers veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und der Clip ist wirklich schön gemacht.

Vor allem Fans des Klassikers werden ihre Freude damit haben. Here you go:

Das denken wir:

Leider mĂĽssen wir noch viel zu lange auf Super Mario Odyssey warten.