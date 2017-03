Sniper Ghost Warrior 3 hat den Gold-Status erreicht

71 SHARES Facebook Twitter Google

Wie CI Games verkĂĽndete, hat Sniper Ghost Warrior 3 den Gold-Status erreicht. Somit steht einem pĂĽnktlichen Release am 24. April nichts mehr im Weg.

“Der Gold-Status ist ein wichtiger Meilestein in der Entwicklung, der die Veröffentlichung der Gold-Master Disc fĂĽr die Produktion der PC, PlayStation und Xbox Disc in den Produktionsstätten auf der gesamten Welt markiert. Es ist ein neuer Anfang fĂĽr das Sniper: Ghost Warrior-Franchise. Wir haben unermĂĽdlich daran gearbeitet, eine komplett neue Sniper: Ghost Warrior Erfahrung zu erschaffen, angesiedelt in einer ehrgeizig erstellten und offenen Welt.”

DarĂĽber hinaus wurde auch der Challenge-Modus angekĂĽndigt, den ihr im nachfolgenden Video in Aktion seht. Dieser Modus stellt eine besondere Herausforderung fĂĽr den Spieler da. Hier muss man in den Missionen beispielsweise ohne HUD auskommen und die Gegner sind ein gutes StĂĽck scharfsinniger. Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Das denken wir:

“Sniper Ghost Warrior”-Reihe hat sich bisher gut entwickelt. Mal sehen, ob Teil drei die Reihe erfolgreich fortsetzen kann.