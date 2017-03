Sniper Ghost Warrior 3: Seht euch hier den heftigen Cinematic-Trailer an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Sniper Ghost Warrior 3 steht ab dem 25. April f├╝r PC, PS4 und Xbox One in den H├Ąndlerregalen. Etwas m├╝ssen wir uns also noch gedulden, bis wir die Rolle des Scharfsch├╝tzen Jonathan North ├╝bernehmen k├Ânnen, der nahe der russischen Grenze im n├Ârdlichen Georgien, nach seinem totgeglaubten Bruder sucht.

Daf├╝r wurde k├╝rzlich ein neuer Cinematic-Trailer ver├Âffentlicht, der zeigt, wie eng die Beziehung zwischen Jonathan und seinem Bruder Robert ist. Abgesehen davon gibt es einige ziemlich heftige Spielszenen zu sehen. Aber ├╝berzeugt euch am besten selbst:

Hier offizielle Infos zu den Br├╝dern:

“Aufgewachsen am Fu├če der Rocky Mountains in Colorado, waren Jon und sein kleiner Bruder, Robert, von Beginn an beste Freunde und gr├Â├čte Rivalen zugleich. Mit einer Familie, die den Kampfeinsatz f├╝r sein eigenes Land stets als h├Âchste Form des Patriotismus betrachtete, war es kein Wunder, dass sich beide freiwillig zum Dienst meldeten, sobald sie alt genug waren. W├Ąhrend Jon sich zu einem ausgezeichneten Marine entwickelte, stieg Robert schnell innerhalb der US Navy auf und geriet immer mal wieder mit seinen Vorgesetzten in Konflikt – mitunter auch weil seine Methoden nicht immer dem Lehrbuch entsprachen. Und auch wenn Robert seinen gro├čen Bruder von ganzem Herzen liebt, ist er dennoch ├╝berzeugt, dass dessen striktes Befolgen von Regeln, ihn irgendwann den Kopf kosten w├╝rde. Bleibt nur die Frage, wer Robert gefangengenommen hat und ob er es freiwillig zugelassen haben k├Ânnte.”

Das denken wir:

Brutal.