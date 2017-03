So baut man ein Luftschiff in Zelda: Breath of the Wild

75 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr gewusst, dass man sich in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch ein Luftschiff bauen kann? Wie das funktioniert, erklärt der YouTuber BeardBear.

So funktioniert das Ganze:

Sammelt Oktorok-Ballons (in dem ihr Oktoroks tötet).

Geht in euer Inventar, nehmt die Oktorok-Ballons in die Hand und platziert sie auf einem FloĂź.

Schon kann es losgehen!

Und mit einem Krog-Fächer kann man die Richtung bestimmen. Im Video hier seht ihr, dass das tatsächlich funktioniert:

Coole Sache, oder?

Das denken wir:

Das ist genial.