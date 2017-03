So genial sieht Zelda: Breath of the Wild in 4K auf dem PC aus

112 SHARES Facebook Twitter Google

Vor ein paar Tagen habe ich darĂĽber berichtet, dass man The Legend of Zelda: Breath of the Wild dank eines Emulators mittlerweile auf dem PC zocken kann.

Das ist möglich, da der Emulator Cemu in der Lage ist, die “Wii U”-Version von Zelda zu emulieren. Das Coolste: Das Spiel kann dank des Emulators mit einer 4K-Auflösung gezockt werden. Dementsprechend gut sieht die emulierte Version aus.

Davon könnt ihr euch dank eines Screenshots des Reddit-Users pythonlol ĂĽberzeugen. Er postete einen Shot, der die Switch-Version mit der emulierten “Wii U”-Version im direkten Vergleich zeigt. Klickt am besten auf das Bild, dann seht ihr, wie gut sich Breath of the Wild in 4K macht:

Ziemlich cool, oder? Sobald es weitere Neugikeiten zu Zelda gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Sieht wirklich schön aus, aber auf der Switch kann sich Zelda auch sehen lassen.