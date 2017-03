So gratulieren die Entwickler von Witcher 3 den Entwicklern von Horizon Zero Dawn

88 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir darüber, wie Microsoft dem Studio Guerilla Games zum Release von Horizon Zero Dawn gratulierte.

Nun hat auch CD Project RED, das Studio hinter The Witcher 3, einen Gruß in Richtung Guerilla Games geschickt – und zwar via Twitter. Das sah so aus:

We're loving #HorizonZeroDawn, congratz to the @Guerrilla team and a high five from Geralt! pic.twitter.com/cujMKBufnJ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 2. März 2017

Und prompt erhielt das Witcher-Team eine Antwort von Guerilla Games. Und die sah so aus:

After @CDProjektRed’s lovely tweet we just had to return the favor! Here’s Geralt & Aloy engaged in a little friendly competition 😉 pic.twitter.com/w38E01O0Eg — Guerrilla Games (@Guerrilla) 3. März 2017

Ziemlich cool, oder?

Das denken wir:

Eine wirklich schöne Geste.