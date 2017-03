So gut sieht das System Shock Remake in Aktion aus

68 SHARES Facebook Twitter Google

Aktuell befindet sich das System Shock Remake in der Pre-Alpha-Phase. Das heißt: Der Release lässt leider noch etwas auf sich warten.

Daf√ľr wurde k√ľrzlich ein neuer Gameplay-Trailer ver√∂ffentlicht, der zeigt, dass das Spiel schon jetzt ziemlich cool aussieht.

Und das liegt unter anderem daran, dass das Remake auf der leistungsstarken Unreal Engine 4 basiert. Wer also mal wieder neue Spielszenen aus der Neuauflage von System Shock sehen m√∂chte ‚Äď here you go:

Unterst√ľtzen k√∂nnt ihr das Projekt √ľbrigens √ľber diesen Link.

Das denken wir:

Ein Klassiker in neuem Gewand. Coole Sache.