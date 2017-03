So kannst du dein Pferd in Zelda: Breath of the Wild wiederbeleben

104 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr schon gewusst, dass man in Zelda: Breath of the Wild Pferde wiederbeleben kann? Das ist gar nicht mal so schwierig, dafĂĽr etwas teuer.

Falls euer Pferd also mal bei einem Abenteuer das Zeitliche segnet, dann solltet ihr die Fee Malany aufsuchen. Um zu Malany zu gelangen, reist ihr als erstes in die Faon-Region. Dazu teleportiert ihr euch einfach zum Turm des Sees. Danach folgt ihr der StraĂźe nach Osten.

Wenn ihr eine zerstörte Brücke seht, dann seid ihr richtig. Geht über die Brücke, dann seht ihr eine riesige Blume. In dieser Blume wohnt Malany. Für 1000 Rupien belebt die Fee dann euer totes Pferd wieder. Ja, das ist ziemlich teuer, aber keine Sorge, diesen Betrag müsst ihr nur einmal zahlen. Alle weiteren Wiederbelebungen gibt es dann gratis.

Also, wenn euer Pferd im Kampf stirbt, dann müsst ihr nicht trauern. Besucht einfach Malany und alles ist wieder gut. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch einfach ein neues Reittiert zähmen.

Das denken wir:

Nintendo hat in Zelda: Breath of the Wild wirklich an fast alles gedacht.