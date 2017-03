Styx: Shards of Darkness â€“ Seht euch hier den witzigen Launch-Trailer an

84 SHARES Facebook Twitter Google

Das Spiel Styx: Master of Shadows hat meines Erachtens nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hatte. Für mich zählt Master of Shadows auf jeden Fall mit zu den besten Schleichspielen der letzten Jahre. Und nun steht der Release der Fortsetzung kurz bevor.

Styx: Shards of Darkness geht am 14. März für PC, PS4 und Xbox One an den Start und darum wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der den Witz des Styx-Universums gut vermittelt und einen kleinen Einblick in die Story des Spiels erlaubt.

Diesmal unterstĂĽtzt das Spiel sogar Drop-In-Koop. Coole Sache, oder? Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wer auf Schleichaction steht, der sollte Styx: Shards of Darkness unbedingt ausprobieren.