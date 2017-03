The Evil Within: Teil 2 wurde geleakt

125 SHARES Facebook Twitter Google

Freunde des gepfleten Horrors aufgepasst: So wie es aussieht, wurde das Sequel zu The Evil Within geleakt. Und zwar hier.

Klickt ihr auf den Link, dann bekommt ihr ein Job-Listing zu Psychobreak 2 zu sehen. Psychobreak ist der japanische Titel von The Evil Within. Die Stelle umfasst Ăśbersetzungen und QA-Tests.

Offiziell ist das Ganze zwar noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall ist das eine gute Nachricht, denn The Evil Within ist nicht nur ein gutes Game, sondern auch äußerst erfolgreich.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

The Evil Within 2? Nur her damit!