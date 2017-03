Troll and I: Hier ist der Launch-Trailer

48 SHARES Facebook Twitter Google

Das Koop-Spiel Troll and I steht mittlerweile in den Händlerregalen und darum wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet.

In Troll and I dürft ihr nicht nur einen großen Troll steuern, sondern auch einen Jungen, der sich mit seinem monströsen Kumpel durch Gegnerhorden schnetzelt und Rätsel lösen muss.

Das Coolste: Das Spiel unterstĂĽtzt Couch-Koop. Das bedeutet: Wenn ein Kumpel zu Besuch kommt, kann dieser die Rolle des Trolls oder des Jungen ĂĽbernehmen. So kann man dann gemeinsam die Gegend erkunden.

Hier der Launch-Trailer:

Erhältlich ist Troll and I für PC, PS4 und Xbox One. Besitzer der Nintendo Switch müssen sich hingegen noch etwas gedulden.

Das denken wir:

Das Game könnte im Koop-Modus ganz witzig sein. Optisch haut uns das Spiel aber nicht von den Socken.