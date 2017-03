Turok 2 kommt zurÃ¼ck â€“ und hier ist der erste Trailer

95 SHARES Facebook Twitter Google

Im Oktober letzten Jahres berichteten wir darüber, dass Night Dive Studios – ein Studio, das sich auf den Re-Release von Retro-Games spezialisiert hat – an einer Neuauflage des Shooter-Klassikers Turok 2: Seeds of Evil arbeitet.

Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Abgesehen davon wurde auch der Release-Termin verkündet. So soll das Spiel am 16. März für PC via Steam erscheinen.

Im Spiel erwarten euch über 20 Waffen, sechs neue Welten und eine aufgebohrte Optik. Und so sieht die Neuauflage in Aktion aus:

Das denken wir:

Eine Shooter-Perle in neuem Grafikgewand. Coole Sache.