Und dann war da noch der KÃ¶nigspython mit dem Emoji-Muster

Bevor ich euch ins Wochenende entlasse, haben ich noch eine ganz besondere Schlange f√ľr euch. Einen K√∂nigspython Albino.

Der YouTuber Justin Kobylka hat ein Video seiner Schlange veröffentlicht, die wirklich ziemlich abgefahren aussieht. Das Besondere: Das Tier trägt ein Emoji-Muster mit sich herum.

Und das sieht wirklich irre aus. Aber seht am besten selbst. So ein Tier bekommt ihr so schnell nicht wieder zu Gesicht.

Das denken wir:

So eine Schlange gibt es wahrscheinlich nur einmal auf diesem Planeten.