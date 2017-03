Video: Und wÃ¤hrenddessen reiten VerrÃ¼ckte in Finnland auf HolzstÃ¤mmen

70 SHARES Facebook Twitter Google

Wollt ihr wissen, wie “Jackass” in Finnland aussieht? Nein? Egal. Ich zeige es euch trotzdem. Ist ziemlich unterhaltsam. Glaubt es mir einfach.

“The Dudesons” haben n√§mlich ein neues Format namens “Meanwhile in Finnland” an den Start gebracht, in der sie etwas Anarchie mit finnischen Innovationen verkn√ľpfen.

In der ersten Episode dreht sich alles um “Forstmaschinen-Rodeo”. Hier wird ein Baum gef√§llt, auf den ein Sattel gepackt wird. Ein Verr√ľckter muss sich dann auf dem Baumstamm von der Forstmaschine durch die Gegend sch√ľtteln lassen.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:



Ach ja: Don’t try this at home!

Das denken wir:

So sieht “Jackass” also in Finnland aus.