Vielleicht besitzt ihr bereits einen der besten StÃ¤nder fÃ¼r die Nintendo Switch

Auch wenn Spieler aktuell immer wieder von Problem mit der Nintendo Switch berichten – verkratzte Displays, Verbindungsprobleme mit den Controllern, usw. – das Teil macht auf jeden Fall Spaß.

Der integrierte Ständer ist jedoch etwas unpraktisch und nicht wirklich stabil. Die Nintendo-Fans unter euch haben aber vielleicht sogar den perfekten Ständer für die Switch bei sich zu Hause herumliegen.

Also zumindest, wer sich damals das Premium Pack für die Wii U geholt hat. Darin befand sich nämlich dieser Ständer hier:

Und laut thumbsticks.com eignet sich dieser Ständer bestens dafür, eine Switch zu halten. Coole Sache, oder?

Also wer so einen Ständer besitzt, der sollte ihn unbedingt mal in Verbindung mit der Nintendo Switch ausprobieren.

Das denken wir:

Der integrierte Ständer ist nicht optimal. Dieser Ständer ist da wesentlich praktischer.