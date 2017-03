Watch Dogs 2 bekommt einen kostenlosen 4-Spieler-Koop-Modus, PVP-Updates und mehr spendiert

75 SHARES Facebook Twitter Google

Ubisoft hat kĂĽrzlich auf dem offiziellen Blog kostenlose Inhalte fĂĽr Watch Dogs 2 angekĂĽndigt. Im April erwartet euch mit “Showdown” ein kostenloser PVP-Modus. Dieser Modus bietet drei Varianten: Steal the HDD; Doomload (King of the Hill) und Erase/Protect the Servers (Domination).

Im Mai erwartet euch unter anderem ein neuer PVE-Event und einige allgemeine Anpassungen am Spiel. Und im Juni dĂĽrft ihr dann in einem 4-Spieler-Koop-Modus gemeinsam die Welt erkunden.

Alle weiteren Updates findet ihr in dieser Grafik:

Wenn es weitere Neuigkeiten zu Watch Dogs 2 gibt, informieren wir euch natĂĽrlich sofort.

Das denken wir:

Ein schöner Zug von Ubisoft. Fans von Watch Dogs 2 bekommen in den nächsten Monaten auf jeden Fall viel zu tun.