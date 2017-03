“Wonder Woman”: Im neuesten Trailer erfahren wir mehr Ã¼ber die UrsprÃ¼nge der Heldin

88 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr „Batman V Superman: Dawn Of Justice“ gesehen habt, dann habt ihr bereits einen ersten Eindruck von Gal Gadot als Wonder Woman bekommen.

Am 15. Juni 2017 läuft mit “Wonder Woman” ihr eigener Film in den deutschen Kinos an. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt schon.

Im neuesten Trailer erfahren wir mehr über die Ursprünge der Heldin. So stürzt der amerikanische Pilot Steve Trevor während des ersten Weltkriegs auf der Insel der Amazonen ab, wo Diana lebt. Er erzählt ihr von einem großen Krieg und sie begleitet ihn, um an der Seite der Menschen zu kämpfen – und schließlich mehr über ihre Bestimmung zu erfahren.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das sieht nach jeder Menge Action aus. Könnte unterhaltsam werden.