Yonder: Dieses Open-World-Adventure bringt das Zelda-Feeling auf den PC

61 SHARES Facebook Twitter Google

Leider ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild nur für die Nintendo Switch und die Wii U erhältlich. Wer aber Lust auf Zelda-Feeling auf dem PC (oder der PS4) hat, der sollte sich den Titel Yonder: The Cloud Catcher Chronicles mal genauer ansehen.

In diesem Spiel muss man als Gestrandeter einen Weg nach Hause finden und die Welt Gemea von einer dunklen Bedrohung befreien. Das Coole: Dieses Open-World-Adventure erinnert sehr an Zelda: Breath of the Wild. Und wie heißt es so schön: Lieber gut kopiert als schlecht selber erfunden.

Erscheinen soll das Spiel am 18. Juli 2017 für PC und PlayStation 4. Und wer sich schon jetzt einen Eindruck von Yonder: The Cloud Catcher Chronicles verschaffen möchte, der sollte sich diesen Trailer hier nicht entgehen lassen.

Sieht doch ziemlich cool aus, oder?

Das denken wir:

Yonder sieht richtig gut aus. Wer auf Zelda steht, sollte sich das Spiel unbedingt vormerken.