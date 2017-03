Zelda: Breath of the Wild â€“ Das hat sich seit der AnkÃ¼ndigung verÃ¤ndert

88 SHARES Facebook Twitter Google

Von der Ank√ľndigung eines Spiels bis zum finalen Release ziehen oft viele Jahre ins Land. Und in dieser Zeit ver√§ndert sich ein Titel oft drastisch. Wer wissen m√∂chte, wie sich Zelda: Breath of the Wild seit der Ank√ľndigung im Jahr 2014 ver√§ndert hat, der sollte sich nachfolgendes Video ansehen.

GameXplain hat sich die M√ľhe gemacht und Orte in Zelda: Breath of the Wild besucht, die damals im Rahmen der Ank√ľndigung gezeigt wurden. Das Material von damals hat er dann mit der finalen Version des Spiels verglichen.

Das Ergebnis: Was die Karte des Spiels betrifft, hat sich √ľberraschend wenig ver√§ndert. Grafisch dagegen sehr viel. Und diese Unterschiede im direkten Vergleich zu sehen, ist wirklich √§u√üerst interessant. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Zelda: Breath of the Wild ist einfach ein grandioses Spiel.