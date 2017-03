Zelda: Breath of the Wild â€“ Nintendo hat Ã¼berraschend ein finales Making-of-Video verÃ¶ffentlicht

88 SHARES Facebook Twitter Google

Ich muss gestehen, dass ich zum Release von Zelda: Breath of the Wild nicht wirklich Lust auf das Spiel hatte, aber es stellte sich schnell heraus, dass Breath of the Wil eines der besten Games ist, das ich je gespielt habe. Und das ist schön. Darum soll es jetzt aber nicht gehen.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Nintendo ein dreiteiliges Making-of zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht hat, das wirklich sehr interessant ist. Und auch ungewöhnlich für Nintendo, denn das Unternehmen erlaubt nur selten einen Blick hinter die Kulissen.

Nun hat Nintendo ein finales Video veröffentlicht, in dem wir unter anderem erfahren, was die Entwickler über die einzelnen Charaktere und Locations im Spiel denken. Abgesehen davon richten die Entwickler auch noch ein paar wirklich nette Worte an uns Spieler. Also ansehen!

Das denken wir:

Zelda: Breath of the Wild ist unserer Meinung nach der bisher beste Teil der Serie und eines der besten Spiele aller Zeiten. Punkt.