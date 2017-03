Zelda: Breath of the Wild â€“ So kommt man an die klassische Tunika

99 SHARES Facebook Twitter Google

In Zelda: Breath of the Wild gibt es zwei Möglichkeiten, an eine klassische Tunika für Link zu kommen. Die erste Möglichkeit: durch einen amiibo. Die zweite: Ihr befolgt die Anweisungen im nachfolgenden Video.

Arekkz Gaming erklärt, wie es funktioniert. Im Grunde ist das Ganze nicht schwierig, aber es dauert. Um die drei Set-Teile zu bekommen, muss man nämlich alle 120 Schreine im Spiel meistern und danach eine Quest erledigen.

Wer das klassische Link-Outfit besitzen möchte, der muss also wohl oder übel alle Schreine erledigen. Aber das sollte zu schaffen sein. Hier wird nochmal alles im Detail erklärt:

Das denken wir:

Es dauert, aber es lohnt sich.