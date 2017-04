Akte X: Dieses Outtake-Video ist einfach grandios

48 SHARES Facebook Twitter Google

Outtakes aus Filmen und Serien sind meistens sehr unterhaltsam. Häufigen bekommen wir solche Outtakes als Bonus-Clips auf DVDs oder Blu-rays zu sehen. Auch zu Akte X gibt es einige unglaublich witzige Outtakes.

Aber ich garantiere euch: Nachfolgende Outtakes werdet ihr auf keiner offiziellen Disc finden. Hier sehen wir Gillian Anderson aka Dana Katherine Scully so, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Diese “Gillian Anderson Compilation” zeigt die Schauspielern fluchend am Set von Akte X und das ist ziemlich witzig und definitiv NOT SAFE FOR WORK. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Jetzt sehen wir Dana Scully in einem ganz anderen Licht.