Alien Covenant: In Utero â€“ Erlebt die Geburt eines Neomorphs

Ridley Scotts neuer Film „Alien Covenant“ läuft am 18. Mai 2017 in den deutschen Kinos an. Etwas müssen wir uns also noch gedulden. Dafür hat Fox Next VR mittlerweile ein 360-Grad-Alien-Erlebnis für Oculus Rift an den Start gebracht.

Diese Experience trägt den Titel Alien Covenant: In Utero und lässt euch hautnah die Geburt eines Neomorph erleben. Und das ist irgendwie ziemlich beklemmend.

Hier ein Trailer zu Alien Covenant: In Utero:

Und wer Alien Covenant: In Utero nicht selbst ausprobieren möchte, der kann sich hier Reaktionen von Spielern ansehen:

Das denken wir:

Ok, das ist ziemlich creepy und irgendwie cool.