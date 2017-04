“Annabelle: Creation” â€“ Seht euch hier den neuesten Trailer mit ziemlich fiesen Schockmomenten an

106 SHARES Facebook Twitter Google

“Lights Out” war der letzte Horrorfilm des Regisseurs David F. Sandberg – und diesen fand ich ehrlich gesagt ziemlich mies. Nun arbeitet Sandberg am nächsten Film: “Annabelle: Creation”.

“Annabelle” war der erste Spin-off über die Gruselpuppe aus “Conjuring – Die Heimsuchung”, der an den Kinokassen ziemlich erfolgreich war. Wirklich gut kam der Streifen bei Kritikern aber nicht an. Regie führte damals John R. Leonetti. Und nun soll Sandberg das Ganze neu und noch unheimlicher machen.

Darum geht es: Puppenmacher Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) verlor vor 20 Jahren seine Tochter. Zusammen mit seiner Frau (Miranda Otto) kümmmert er sich nun um entlaufenen Kinder eines geschlossenen Waisenhauses. Unter den Kreationen von Samuel befindet sich unter anderem “Annabelle”, die – ihr könnt es euch bereits denken – für ziemlichen Terror im Haus sorgt.

Nach “Lights Out” bin ich zwar kritisch, aber der neue Trailer zu “Annabelle: Creation” sieht richtig gut aus. Also zumindest, wenn man auf Horrorfilme steht. In diesen zwei Minuten und 37 Sekunden sind teilweise bessere Schockmomente enthalten als in so manchem Horrorfilm. Überzeugt euch am besten selbst. Aber ich habe euch gewarnt.

“Annabelle: Creation” läuft am 24.08.2017 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Hoffentlich hält der Film, was der Trailer verspricht. Gruselig wird das Ganze aber sicher.