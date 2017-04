Auf der diesjÃ¤hrigen E3 wird es keine “groÃŸe Pressekonferenz” von Nintendo geben

82 SHARES Facebook Twitter Google

Wer gehofft hat, dass Nintendo auf der diesj├Ąhrigen E3 mit einer gro├čen Pressekonferenz vertreten ist, den m├╝ssen wir leider entt├Ąuschen. Big N hat verk├╝ndet, dass das nicht der Fall sein wird.

Dem aktuellen Gesch├Ąftsbericht kann man Folgendes entnehmen: “Finally, the video game tradeshow E3 will be held in Los Angeles this June. Again this year, we will not be hosting a large – scale press conference for institutional investors, analysts and the media. Nintendo of America will present further information on our plans at a later date.”

Nintendo wird zwar vertreten sein, wie der E3-Auftritt aussehen soll, ist jedoch noch nicht bekannt. Die E3 2017 startet am 13. Juni und endet am 15. Juni.

Sobald es weitere Infos zur E3 gibt, informieren wir euch nat├╝rlich sofort dar├╝ber.

Das denken wir:

Hauptsache Nintendo sorgt f├╝r Spiele-Nachschub.