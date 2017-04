Call of Duty: WW2 â€“ Im Zombie-Teaser ist eine versteckte Botschaft enthalten

Im Rahmen der EnthĂĽllung von Call of Duty: WW2 wurde unter anderem verraten, dass es auch wieder einen Zombie-Modus geben wird.

Das Teaser-Bild dazu findet ihr ĂĽber diesen Zeilen. Und wie es scheint, ist in diesem Bild eine versteckte Botschaft enthalten. Erhöht man die Helligkeit, dann kann man die Buchstaben “IUFDI BHLOP JMUBA” auf dem Helm des Zombies erkennen.

Bisher scheint jedoch noch niemand herausgefunden zu haben, was das zu bedeuten hat. Hier das bearbeitete Bild:

Have you guys see the cipher hidden away in the Zombies helmet for #CODWW2? What does it mean? pic.twitter.com/bkLcLpZ81m

— Ali-A (@OMGitsAliA) 26. April 2017