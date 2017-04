Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Hier kÃ¶nnt ihr euch neue 4K-Spielszenen ansehen

82 SHARES Facebook Twitter Google

Aktuell arbeitet das Studio Vicarious Visions eifrig an der Fertigstellung der „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“. Hier erwarten euch die folgenden Games in neuem Grafikgewand:

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot: Cortex Strikes Back

Crash Bandicoot: Warped

Kürzlich wurde nun ein neues Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal Inside PlayStation veröffentlicht, in dem es neue 4K-Spielszenen zu sehen gibt und diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Here you go:

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint voraussichtlich am 30. Juni 2017 zum Preis von 37,99 Euro für PS4.

Das denken wir:

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sieht verdammt gut aus. Da haben sich die Entwickler richtig Mühe gegeben.