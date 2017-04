Da hat sich jemand funktionsfÃ¤hige Wolverine-Klauen aus HolzstÃ¤bchen gebaut

61 SHARES Facebook Twitter Google

Was ist das Coolste, das man sich aus Holzstäbchen bauen kann? Richtig! Funktionsfähige Wolverine-Klauen.

Genau das hat der YouTuber The Q gemacht. Und das Beste daran: Er hat ein Tutorial-Video gedreht, in dem er verrät, wie das geht.

Also schnappt euch ein paar Holzst√§bchen, Gummib√§nder, Zahnstocher und einen Kleber und schon kann es losgehen. Aber passt auf, dass ihr euch nicht verletzt. Zum Gl√ľck kommt man nicht so einfach an Adamantium…

Hier das Tutorial-Video:

Das denken wir:

Was man nicht alles aus Holzst√§bchen machen kann…