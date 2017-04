Der Gouverneur von New York fÃ¤hrt mit dem Dodge Demon zur International Auto Show â€“ um Ã¼ber umweltfreundlichen Autos zu reden

143 SHARES Facebook Twitter Google

Vielleicht habt ihr ja die Vorstellung des neuen Dodge Demon mitbekommen. Diese Karre ist wirklich irre. Der neue Demon hat 852 PS und beschleunigt in unfassbar 2,3 Sekunden auf 100 km/h.

Mit anderen Worten: Beim Beschleunigen heben die Vorderräder ab. Kein Witz!

Hier die Vorstellung des PS-Monsters im Video:

Ziemlich heftig, oder? Kürzlich ist nun ein Clip auf Twitter gelandet, in dem Andrew Mark Cuomo, Gouverneur von New York, in so einem Wagen zur International Auto Show gefahren ist. Nachdem er ausstieg, erklärte er, wie cool die Karre sei. Soweit alles roger.

Irgendwie komisch ist das Ganze aber schon, denn wie New York Daily News berichtet, besuchte Cuomo die Show vor allem, um über ein 70-Millionen-Engagement für umweltfreundliche Autos zu diskutieren. So ist unter anderem ein Budget von 55.000.000 Dollar für Rabatte für Käufer von Hybriden, Elektroautos und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Autos im Gespräch.

Irgendwie unpassend, wenn man dann in einem Dodge Demon vorfährt. Dodge hat sich zwar bisher noch nicht zum Verbrauch des Autos geäußert, aber umweltfreundlich ist der sicherlich nicht. Hier das besagte Video:

.@NYGovCuomo knows how to make an entrance at #NYIAS, racing up in the @Dodge Demon. pic.twitter.com/f4XO9SNtjC — New York Auto Show (@NYAutoShow) 15. April 2017

Das denken wir:

Diese Karre ist irre. Aber alles andere als umweltfreundlich.