Der “It”-Trailer bricht gerade alle Traffic-Rekorde

Am 29.03.2017 wurde der erste Trailer zu “It”, der Neuauflage des Stephen-King-Klassikers, veröffentlicht. Und dieser ist gerade dabei, alle Traffic-Rekorde zu brechen.

Das ist nicht selbstverständlich fĂĽr so eine Neuverfilmung. SchlieĂźlich hat Tommy Lee Wallace mit der Romanverfilmung einen Klassiker geschaffen, der nur schwer zu toppen sein dĂĽrfte. Regisseur AndrĂ©s Muschietti scheint aber mit “It” auf dem richtigen Weg zu sein.

Der Trailer kommt richtig gut an. Er wurde in den ersten 24 Stunden bereits 197 Millionen Mal geklickt. Das ist ein neuer Rekord und ĂĽbertrifft den bisherigen Rekord-Trailer zu “The Fate of the Furious”, der in den ersten 24 Stunden 139 Millionen Mal geklickt wurde.

Alleine auf Facebook hat der Trailer schon ĂĽber 108 Millionen Aufrufe. Die Chancen stehen also gut, dass der Film ein voller Erfolg wird, wenn er denn am 8. September in die Kinos startet.

In der Zwischenzeit sehen wir uns noch ein paar Mal den Trailer an:

Das denken wir:

Wenn alles gut läuft, dann wird die Neuauflage des Stephen-King-Klassikers ein großer Erfolg.

