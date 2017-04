Der neueste Trailer zu Alien: Covenant hat es in sich

68 SHARES Facebook Twitter Google

Alien: Covenant hat eine schwierige Aufgabe zu erfĂĽllen: Der Film ist nicht nur ein Prequel zu “Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt”, sondern auch gleichzeitig ein Sequel zu Prometheus.

Im Film mĂĽssen also einige LĂĽcken gefĂĽllt und Fragen beantwortet werden. Was passierte zwischen den Filmen? Welche Rolle spielen die “Ingenieure”? Und so weiter. Nun wurde ein neuer Trailer zu Alien: Covenant veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Vor allem, weil der Clip richtig gut gemacht ist und Lust auf den Film macht. Und das ist ja schlieĂźlich der Sinn eines guten Trailers. Also: Aufgabe erfĂĽllt.

Hier der Trailer:

Noch nicht genug? Ok, einen habe ich noch: Im nachfolgenden Snippet bekommt ihr noch ein fieses Alien zu sehen:

Das denken wir:

Alien: Covenant könnte richtig gut werden. Der neueste Trailer ist auf jeden Fall sehr gelungen.