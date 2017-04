Diese neuen Spielszenen zeigen, warum Hellblade nicht das ist, was ihr denkt

82 SHARES Facebook Twitter Google

Das Studio Ninja Theory arbeitet gerade eifrig an der Fertigstellung des Actionspiels Hellblade: Senua’s Sacrifice. Die Kollegen von GameInformer beleuchten das Spiel in einer umfangreichen Cover Story.

GameInformer führte ein Interview mit Creative Director Teameem Antoniades, das ihr euch im Video unter diesen Zeilen ansehen könnt. Im Video gibt es aber auch neue Spielszenen zu sehen, die zeigen, dass Hellblade nicht unbedingt das Spiel ist, das ihr erwartet.

Natürlich gibt es Genre-übliche Actionsequenzen, aber es gibt auch Situationen, in denen so gut wie nichts passiert. Sequenzen, in denen der Spieler die Gegend auf sich wirken lassen muss. Keine Kämpfe, keine Geschicklichkeitseinlagen oder Ähnliches.

Und genau das macht Hellblade so besonders. Aber seht am besten selbst.

Das denken wir:

Hellblade scheint wirklich intensiv zu werden. Wir freuen uns auf das Game.