Dieser “Kitzel mich Elmo” ohne Fell kommt direkt aus der HÃ¶lle

Erinnert ihr euch noch an den Spielzeug-Elmo “Kitzel mich Elmo” aus dem Jahr 1997? Nein? Kein Problem: Hier der entsprechende Werbeclip von damals:

SĂĽĂź, dieser kleine Elmo, den ihr mit Sicherheit noch alle aus der SesamstraĂźe kennt, oder?

Seit wenigen Tagen macht aber nun ein Video im Netz die Runde, das den “Kitzel mich Elmo” ohne Fell zeigt und das ist ziemlich verstörend. Und damit ich diesen Anblick nicht alleine verarbeiten muss, teile ich den Clip einfach mit euch. Here you go:

Das denken wir:

Das ist unheimlich. Und verstörend.