Dieser Typ spielt ein ultra gefÃ¤hrliches Messerspiel mit einem Roboter

Ok, das ist krass: Im Video, das ihr gleich sehen werdet, spielt ein Typ Five Finger Fillet mit einem Roboter.

Ihr wisst schon, das Spiel, in dem man eine Hand auf den Tisch legt und der Gegenüber sticht mit einem Messer so schnell wie möglich in die Zwischenräume der Finger.

Ja, das hört sich absurd an und sieht auch so aus. Abgesehen davon ist das Ganze auch mega gefährlich. Also: Dont try this at home. Überlast so einen Quatsch lieber den Typen von Irfon Automation.

Hier das Video:

Das denken wir:

Was macht man nicht alles wenn einem langweilig ist.