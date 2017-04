Dieser Werbespot von Burger King aktiviert eure Google-GerÃ¤te

54 SHARES Facebook Twitter Google

Burger King hatte wieder mal eine kreative Werbeidee. Ein neuer Werbespot wurde so gedreht, dass er die Google-Geräte der Zuschauer dazu bringt, sie über den Whopper aufzuklären.

In diesem 15 Sekunden Spot sagt der Schauspieler “Ok Google, what is the Whopper Burger?” Und dieser Sprachbefehl triggert einige Google-Geräte, die dann einen Teil der Wikipedia-Seite des Whoppers vorlesen.

Das Problem: Einige User waren anscheinend von der Werbung so genervt, dass sie die Wikipedia-Seite umgeschrieben haben. Das Ergebnis und den besagten Werbespot könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Eine witzige Idee, die teilweise nach hinten losging. Das wird Burger King aber nicht stören.