Friday the 13th: The Game â€“ Der Release-Termin steht fest

Endlich gibt es einen Release-Termin für den Multiplayer-Horror-Titel Friday the 13th: The Game. Gun Media und IllFonic haben verkündet, dass das Spiel am 26. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Dann dürfen wir entweder in der Rolle von Jason auf Menschenjagd gehen, oder als Camp-Besucher versuchen zu überleben. Und das Ganze ist ziemlich derb inszeniert. Das zeigt auch der neue Trailer, der zur Release-Ankündigung veröffentlicht wurde.

Ansehen auf eigene Gefahr.

Das denken wir:

Dieses Spiel könnte richtig spannend werden. Friday the 13th ist aber definitiv nichts für Zartbesaitete.