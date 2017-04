Funktioniert Bart Simpsons Megafon-Prank wirklich?

34 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an die Simpsons-Folge, in der sich Bart ein paar Megafone schnappt und damit alle Scheiben in Spingfield zerspringen lässt? Kevin Kohler hat für seinen YouTube-Kanal The Backyard Scientist ausprobiert, ob das wirklich klappt.

Er hat sich wie Bart einige Megafone geschnappt, diese voreinander positioniert und losgelegt. Ob dadurch eine Schallwelle entstanden ist, die alles in der Umgebung umgeblasen hat, verrate ich euch natĂĽrlich an dieser Stelle nicht.

Seht euch einfach das Video an:

Das denken wir:

Schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so.