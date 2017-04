GerÃ¼cht: Der Release-Termin von Days Gone wurde geleakt

211 SHARES Facebook Twitter Google

Die letzte Meldung zu Days Gone liegt schon einige Monate zurĂĽck, aber nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen des Open-World-Titels. Und zwar wurde anscheinend der Release-Termin geleakt.

So listet der Händler GamesOnly das Spiel mit dem Termin 22. August. Das wäre ein Dienstag. Ein Tag, an dem in vielen Ländern Spiele veröffentlicht werden.

Ob Days Gone wirklich am 22. August erscheinen wird, wissen wir nicht. Wir halten euch aber natĂĽrlich auf dem Laufenden.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja hier nochmal den genialen Reveal-Trailer ansehen.

Das denken wir:

Days Gone könnte der Hammer werden. Die ersten Szenen aus dem Spiel machen so richtig Laune.