Gran Turismo Sport: Die EU-Beta startet diese Woche

Seit März befindet sich Gran Turismo Sport in der Beta-Phase – bisher aber nur in den USA. Das ändert sich aber nun. GT Sport startet jetzt auch in Europa in die Beta. Das wurde auf dem offiziellen PlayStation Blog verkündet.

Hier die offizielle Mitteilung:

Nachdem die Gran Turismo Sport-Beta in den USA bereits angelaufen ist, freut es uns bekannt geben zu dürfen, dass wir nun auch bereit sind, in Europa an den Start zu gehen! Der erste Test mit unseren Fans in Amerika war ein wichtiger Schritt, uns dabei zu helfen, die neue Infrastruktur zu testen und sicherzustellen, dass wir den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten. Da der Test nun abgeschlossen ist, sind wir bereit, die Beta auf Europa auszuweiten und die Server einer richtigen Probe zu unterziehen. Wir werden die EU-Beta am 15. April, um 15:00 Uhr, mit einer Reihe von Online-Rennen über das Wochenende starten. Ihr könnt den kompletten Fahrplan etwas weiter unten unter die Lupe nehmen. Zwischen Heute und dem Start der Beta werden wir Einladungen und erfolgreiche Bewerber verschicken, um ihnen genügend Zeit zur Vorbereitung auf die Testphase zu geben. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet hab, ist immer noch Zeit! Meldet euch hier für die Beta an. Heute wird mit Patch 1.04 auch das aktuellste Update für die Beta live gehen, welches bereits von Spielern gesammeltes Feedback, sowie einige neue Strecken, die noch nicht gezeigt wurden, implementiert. Aber das ist nicht alles, denn wir haben auch eine kleine Überraschung versteckt, die es zu entdecken gilt!

Hier der BETA-Fahrplan

Renn-Events ab dem 15. April | 15:00 CEST

Während dem Wochenende

Rennstunden | 17:00-20:00 CEST

Unter der Woche

Rennstunden | 19:00-22:00 CEST

Wir freuen uns darauf, euch in der Beta zu sehen!

Das denken wir:

Endlich dĂĽrfen wir auch in die Beta starten. Das erleichtert das Warten auf den Release zumindest etwas.