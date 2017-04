Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist da â€“ und hier ist der Launch-Trailer

102 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachrichten fĂĽr alle, die gerade auf der Suche nach neuer Adventure-Kost sind: Telltale hat die erste Episode zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series mit dem Titel “Tangled Up in Blue” veröffentlicht.

Natürlich wurde mit dem Release auch gleich ein Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Und auf den ersten Blick scheint Telltale den Charme des Comics und der Kinofilme gut eingefangen zu haben. Aber seht am besten selbst:

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist für PC, PS4, Xbox One Android- und iOS-Geräte erhältlich.

Das denken wir:

Sieht nach viel SpaĂź aus. Adventure-Fans sollten das Spiel ausprobieren.