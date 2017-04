Guardians of the Galaxy Vol. 2: Seht euch hier die absurde Version des ersten Trailers an

109 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ein Trailer zu einem heißerwarteten Film veröffentlicht wird, dann sind ein paar Dinge relativ sicher: 1. Kurz davor wurde in der Regel ein enttĂ€uschender Teaser veröffentlicht. 2. Jedes Frame des Trailers wird von der Fangemeinde auseinandergenommen. 3. Aldo Jones veröffentlicht eine absurde Version des Trailers.

Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum er das macht. Wahrscheinlich, weil er es kann oder weil es witzig ist. Oder weil Aldo oft Langeweile hat. So oder so bekommen wir schließlich einen Trailer zu sehen, der sich jeglichem Sinn entzieht und in dem das Chaos regiert.

Bestes Beispiel: Der aktuelle Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Seht euch hier den “Weird Trailer” an. Es lohnt sich. Irgendwie.

Das denken wir:

Ok. Das ist absurd. Und witzig. Und… absurd.