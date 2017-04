Hier ist der erste Trailer zu “The Mist” â€“ eine neue Serien-Adaption von Stephen Kings “Der Nebel”

116 SHARES Facebook Twitter Google

Auf der Suche nach einer neuen Serie? Da hätte ich etwas fĂĽr euch: “The Mist” – eine neue Serien-Adaption von Stephen Kings “Der Nebel”.

KĂĽrzlich wurde der erste Trailer zur Serie veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns erwartet. Und darum geht es in “The Mist”: Eine Kleinstadtfamilie wird durch ein brutales Verbrechen auseinandergerissen. Als die Familienmitglieder gerade versuchen, mit dieser Situation umzugehen, rollt ein unheimlicher Nebel ĂĽber die Stadt, der sie plötzlich vom Rest der Welt abschneidet. Familie, Freunde und Feinde werden zu Kameraden im Kampf gegen die Bedrohung durch den mysteriösen Nebel – und versuchen dabei, an Moral und Vernunft festzuhalten, während die Regeln der Gesellschaft auĂźer Kraft gesetzt werden

Das Ganze klingt ziemlich spannend und sieht auch so aus. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

“The Mist” startet am 22. Juni 2017 auf dem US-Sender Spike. Einen Termin fĂĽr Deutschland gibt es aber leider noch nicht.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. “The Mist” könnte richtig spannend werden.