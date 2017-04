Horizon: Zero Dawn â€“ Spieler wird von den Entwicklern eingeladen, da er diese genialen GIFs erstellt hat

116 SHARES Facebook Twitter Google

Horizon: Zero Dawn ist nicht nur ein geniales Spiel, es sieht auch verdammt gut aus. Die Schönheit von Horizon: Zero Dawn wollte der Spieler SunhiLegend in GIFs festhalten. Das hat er auch gemacht.

Und das Ergebnis ist ziemlich genial. Hier die GIFs:

Und anscheinend findet Guerilla Games, das Studio hinter Horizon: Zero Dawn, diese GIFs auch ziemlich cool. Das Studio hat den Spieler nämlich zu einem Studiobesuch eingeladen. Hier der entsprechende Tweet:

Well deserved praise for @SunhiLegend. It's time for a @guerrilla studio visit!! https://t.co/qA45UmbolJ — Horizon Zero Hermen (@hermenhulst) 5. April 2017

Coole Sache, oder?

Das denken wir:

Eine tolle Geste von Guerilla Games.