“I Am Heath Ledger”: Seht euch hier den bewegenden Trailer zur Doku Ã¼ber den verstorbenen Star an

Gestern wäre Oscarpreisträger Heath Ledger 38 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund wurde nun auch der erste Trailer zur Doku “I Am Heath Ledger” des US-Senders “Spike” veröffentlicht.

In “I Am Heath Ledger” kommen Freunde, Verwandte und Kollegen des Schauspielers zu Wort. Heath Ledger verstarb 2008 an einer versehentlich eingenommenen MedikamentenĂĽberdosis.

Premiere feiert der Film am 23. April im Rahmen des New Yorker Tribeca Filmfestivals. Unter diesen Zeilen findet ihr den bewegenden Trailer.

Heath Ledger war ein grandioser Schauspieler. Vor allem als “Ritter aus Leidenschaft” und als Joker in “The Dark Knight” fand ich ihn geniale. FĂĽr letztere Rolle wurde er 2009 posthum mit dem Oscar geehrt.

Das denken wir:

Der Trailer zu “I Am Heath Ledger” sieht schon mal richtig gut aus. Wir sind gespannt.