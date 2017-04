In diesem Video aus den 80ern verteidigt der “Tanz der Teufel”-Regisseur Sam Raimi seine Filme

102 SHARES Facebook Twitter Google

1981 erschien mit “Tanz der Teufel” ein Film, der durch seine explizite Gewaltdarstellung weltweit fĂĽr Diskussionen sorgte. Eine neue Dimension des Horrors war erreicht und damals wurden die möglichen Auswirkungen einiger Szenen des Films auf die Zuschauer heftig diskutiert.

Kürzlich bin ich auf eine Folge der englischen Show Central Weekend aus den 80er Jahren gestoßen, in der genau dieses Thema diskutiert wurde. Und es ist ziemlich interessiert zu sehen, wie damals über dieses Thema diskutiert wurde. In Bezug auf heute ht sich da nämlich gar nicht mal so viel geändert.

Regisseur Sam Raimi verteidigt seine Filme. Er erklärt, dass er “Tanz der Teufel” gemacht habe, um Menschen zu unterhalten und nicht, um sie zu verstören. Er sieht seine Arbeit als Kunst an. Sein Diskussionspartner argumentiert dagegen. Er erklärt, dass die Gewaltdarstellung im Film negative Auswirkungen auf die Zuschauer hätte, vor allem auf jĂĽnger.

Hier der Clip:

Das denken wir:

Das Video ist extrem interessant und diese Diskussion wird es wohl oder ĂĽbel immer wieder geben.

